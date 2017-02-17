Автор: Алексей Келэвро

Завершились чемпионат и первенство Иркутской области по боксу

Опубликовано: 17.02.2017 18:17

Сила не в кулаках, а в памяти. Более ста лучших боксеров Иркутской области приняли участие в чемпионате и первенстве региона по боксу. Традиционный турнир посвятили памяти победителя Кубка Европы, двукратного серебряного призера чемпионатов страны, мастера спорта международного класса Бориса Кандера.

Важно - установка перед поединком. Тренер знает лучше, как лучше. Почти сразу бойцы переходят от слов к делу. Удары барабанной дробью проносятся по корпусу и голове соперника. На ринге хоть и юниоры, но опыта за плечами у каждого хоть отбавляй. Юные спортсмены не раз уже встречались на ринге друг с другом. Успели подробно изучить технику и просчитать перед поединком возможные риски. Ставка на длинные руки не сыграла. Стало быть, победа не в кулаках, а в голове.

Вадим Шевченко родом из Усть-Илимска. Выступает за родной город. Участие в памятном турнире для него не просто победа в первенстве. Пример именитого спортсмена вдохновляет и придает сил. "У меня отец занимался боксом в свое время, и ему доводилось вместе ездить на соревнования. Он рассказывал, что Борис - очень хороший и выдающийся боксер", - сказал Вадим Шевченко, боксер г.Усть-Илимск.

Как и все эти мальчишки, Борис Кандер боксом начал заниматься еще в детстве. С 12 лет под руководством Юрия Абатулина и Владимира Белоуса. Стал чемпионом Европы среди юношей в 93-м году в Сорренто, бронзовым призером первенства мира в 94-м в Турции и победителем Кубка короля Таиланда в 95-м. В 22 года стал чемпионом Кубка Европы в Афинах. Получил звание мастера международного класса. Однако летом 2002 года его жизнь трагически оборвала пуля. Вот уже 15-й год в Иркутске лучшие боксеры Приангарья выходят на ринг, чтобы почтить память именитого земляка. Для них Борис – это пример мужества, трудолюбия и невероятной воли к победе. "По технике и по классу они еще далеко, но уже приближаются. Не доросли еще до такого ранга боксера. Это был очень перспективный боксер, подающий большие надежды. Если бы не трагическая случайность, он бы всем показал", - говорит Андрей Помляков, президент федерации бокса Иркутской области.

Среди юниоров в лидерах традиционно иркутяне, у них пять золотых наград. Следом идут спортсмены из соседнего Ангарска. Победители данного турнира получают возможность представлять регион на первенстве Сибири в Кызыле и чемпионате Сибирского федерального округа, который пройдет осенью в Новосибирске.