Автор: Альфия Еремеева

Архитектор из Иркутска стала лауреатом конкурса реставраторов в номинации "Позиция"

Опубликовано: 17.02.2017 18:03

Старинное поселение как место для экотуризма. Иркутские архитекторы придумали, как сохранить и развить уникальное село в Жигаловском районе Приангарья. Проект признали одним из лучших на всероссийском конгрессе молодых реставраторов. Участница из Иркутска стала лауреатом конкурса в номинации "Позиция". Чем удалось заинтересовать экспертов, расскажем в следующем материале.

Село Усть-Илга Жигаловского района. Его основали примерно в одно время с Иркутском. По застройке Усть-Илги можно легко изучать историю. Так и произошло у Алены Бобрышевой. За сотни километров от Иркутска она поехала с научным интересом. Далекое село стало темой ее дипломной работы. Ведь именно там на своем месте сохранилась самая старая деревянная церковь в Приангарье. "Есть часть историческая, которая складывалась еще в дореволюционное время, и есть часть, которая была застроена в советский период типовыми домиками. В первую очередь, проект направлен на сохранение и развитие именно исторической части", - говорит Алена Бобрышева, архитектор.

Алена считает, что после реставрации село могло бы стать хорошим местом для экотуризма. Но перейдут ли идеи с бумаги в реальность, удастся ли сохранить культурное наследие отдельно взятой деревни – вопросы остаются открытыми. А вот привести в порядок исторический центр Иркутска вполне реально.

Два года назад специализированная проектная организация, где работает Алена, разработала архитектурно-художественный регламент улицы Карла Маркса. В нёе прописана каждая мелочь. Все пять разделов утвердить не удалось, но кое-что из концепции уже воплотили в жизнь. "Что касается фасадов зданий, цветовые решения легли в основу градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки. И теперь целый ряд улиц, порядка 12, есть полностью паспорта фасадов", - сказал Сергей Александров, главный архитектор г.Иркутска.

Это значит, что теперь здания будут красить в строго определенный цвет. Так что исторический центр Иркутска со временем обретет единый стиль. И в этом большая заслуга архитекторов.