Автор: Яна Романова

В Улан-Баторе подписали протокол о научно-техническом сотрудничестве между Приангарьем и Монголией

Опубликовано: 17.02.2017 17:57

Это еще один из итогов рабочей поездки делегации Приангарья во главе с главой региона в столицу степной страны. Основная цель документа - совместные исследования. Приоритетные направления - геология и сейсмическая безопасность; энергетика и энергосберегающие технологии; развитие современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В ходе поездки затронули и торговые вопросы в рамках встречи с руководством национальной торгово-промышленной палаты Монголии и представителями деловых кругов двух стран. "Сейчас у нас уже практически в проработке вопрос запуска так называемых воскресных поездов из Иркутска сюда, в Монголию. И мы прорабатываем вопрос по увеличению количества, вернее, веса багажа, который можно с собой брать - до 50 кг", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Глава Приангарья особо подчеркнул важность развития предпринимательства для решения множества экономических задач: от улучшения инвестклимата до инновационных прорывов. Монголия - один из основных внешнеторговых партнеров Иркутской области. Страна поставляет строительные материалы в Сибирский регион. Потенциал, как отметили участники заседания, намного шире. В рамках рабочей встречи подписали четыре соглашения. В частности, на экспорт сельхозпродукции в соседнюю страну.

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