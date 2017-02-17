виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-13
Сб
ночь
-15/-17
Сб
утро
-13/-15
Сб
день
-8/-10

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.1507
Евро/Рубль:
  60.6540

По данным ЦБР (2017.02.17)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 16.02.2017 (57.41)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

В Улан-Баторе подписали протокол о научно-техническом сотрудничестве между Приангарьем и Монголией

Опубликовано: 17.02.2017 17:57

Изображение Это еще один из итогов рабочей поездки делегации Приангарья во главе с главой региона в столицу степной страны. Основная цель документа - совместные исследования. Приоритетные направления - геология и сейсмическая безопасность; энергетика и энергосберегающие технологии; развитие современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В ходе поездки затронули и торговые вопросы в рамках встречи с руководством национальной торгово-промышленной палаты Монголии и представителями деловых кругов двух стран. "Сейчас у нас уже практически в проработке вопрос запуска так называемых воскресных поездов из Иркутска сюда, в Монголию. И мы прорабатываем вопрос по увеличению количества, вернее, веса багажа, который можно с собой брать - до 50 кг", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Глава Приангарья особо подчеркнул важность развития предпринимательства для решения множества экономических задач: от улучшения инвестклимата до инновационных прорывов. Монголия - один из основных внешнеторговых партнеров Иркутской области. Страна поставляет строительные материалы в Сибирский регион. Потенциал, как отметили участники заседания, намного шире. В рамках рабочей встречи подписали четыре соглашения. В частности, на экспорт сельхозпродукции в соседнюю страну.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6886370182037 Sec.