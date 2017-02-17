Автор: Лариса Марковская

Водители сетевых служб заказа такси решились на забастовки

Опубликовано: 17.02.2017 17:54

По их словам, руководство, которое находится в других городах страны, в борьбе за клиента совсем забыло о том, что водитель - тоже человек. Тарифы на услуги слишком низкие. В знак протеста таксисты придумали свое расписание работы.

Дмитрий Сидоров привык зарабатывать частным извозом. Он один из тех, кто с недавних пор игнорирует заявки так называемых сетевых служб заказа такси. Так выражает недовольство ценовой политикой. В такси он 14-й год. Но таких условий работы как сейчас не было еще никогда. Руководство фирмы, в которой работает Дмитрий, фактически демпингует цены. На рынке Иркутска таких фирм четыре. И все они, по словам мужчины, борются за клиента, снижая тарифы до неразумного минимума. В Ангарске, откуда, собственно, и началось недовольство, одна из служб поставила минималку 30 рублей. А другая в ответ снизила стоимость километра до 5 рублей. "Службы заказов цены снижают. Причем ежегодно. За год бывает 2-3 раза. Цена проезда, которая сейчас действует, она несоизмеримо мала. Водители уже не могут ремонтировать свой автотранспорт, обслуживать его. Если это легальный водитель, ему нужно еще налоги платить", - отмечает Дмитрий Сидоров, президент ассоциации таксистов Иркутской области.

Областная ассоциация таксистов призывает своих коллег в знак протеста игнорировать вызовы с 6 до 9 утра каждые понедельник и пятницу. Сегодня пассажиры уже успели это почувствовать. В социальных сетях пошла волна обсуждения: утром невозможно уехать ни на одном из привычных такси. Однако до руководства сетевых служб эта волна, похоже, еще не докатилась. "Все нормально, мы работаем в прежнем режиме, никаких акций протеста мы не фиксируем. Количества водителей достаточно для выполнения заказов. В последнее время цена не снижалась и не планируется изменение тарифов", - сказал Павел Стенников, начальник пресс-службы сервиса такси.

Иркутские таксисты говорят, что только начали борьбу, и верят: протест поддержат и в других городах России. Ну а пассажирам, которые привыкли пользоваться услугами определенных фирм, два раза в неделю придется звонить в другие службы или просто ловить попутку.