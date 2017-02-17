Автор: Виктория Малая

"Тальцы" готовы принимать гостей на Масленицу

Опубликовано: 17.02.2017 17:13

Идут на рекорд! В "Тальцах" к Масленице планируют испечь десятки тысяч блинов. Повара сейчас готовятся к авральному режиму работы. А в мастерских дошивают главный символ праздника.

В этой мастерской готовят самый главный атрибут славянского праздника - Масленицу, которой будет суждено сгореть в огне. К праздникам сделают целых три чучела, на каждый день народных гуляний. Раньше таких кукол шили из ветоши, а сейчас зиму провожают красиво: Масленицу наряжают в яркие и нарядные платья. Перед обрядом сожжения на соломенную куклу вешают специальный тканевый мешок. "Каждый посетитель может опустить в наш мешочек записочку, где будут написаны все его проблемы, заботы. Мешочек потом сгорает вместе с Масленицей, и все проблемы наши уходят", - говорит Ирина Верхотурова, мастерица, лектор-экскурсовод.

А когда проблемы вместе с чучелом зимы превратятся в пепел, можно устроить настоящий праздник. Например, покататься на необычных лыжах или с ветерком промчаться на собачьей упряжке. Добродушные псы, похожие на медведей, совершенно не опасны. Как говорят каюры, для аляскинских маламутов прогулка в упряжке - одно удовольствие, они сильные и выносливые, и им обязательно нужна физическая нагрузка. "Трасса небольшая для собак. Мы даем людям возможность полностью почувствовать себя каюром, управлять нартами, почувствовать себя рядом с собакой. Просто получить эмоции, незабываемые ощущения", - сказал Александр Филатов, заводчик породы аляскинские маламуты.

По-настоящему жаркой будет работа у тальцинских поваров. Еще бы! Напечь предстоит десятки тысяч блинов. Мастера запасаются продуктами, но самая главная приправа всегда с собой. "Душевность! Чтобы блины были душевными! И не важно, с чем они: со сметаной, сгущенкой или медом - они уже вкусные будут", - признаются повара.

Эта Масленица, пожалуй, станет самой масштабной за последние годы, обещают организаторы праздника. "Мы ожидаем примерно до 30 тысяч посетителей. Может, и больше будет, мы готовы. У нас и парковочные места готовы. Мы в основном рассчитываем на иркутян. Конечно, будут гости, из-за рубежа тоже, но в основном рассчитываем на иркутян", - сообщил Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Посетители даже смогут выбрать, в какой день устроить себе праздник. Масленица в "Тальцах" в этот раз продлится целых три дня.