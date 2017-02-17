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Автор:
Клим Куликов

"Байкал-Энергия" - "Динамо-Казань" – 7:2

Опубликовано: 17.02.2017 14:28

Изображение Дежурные три очка. Иркутская "Байкал-Энергия" минувшим вечером проводила очередной матч российской суперлиги. В гостях у "бело-синих" был аутсайдер нынешнего этапа - казанское "Динамо".

Главным действующим лицом игры "Байкал-Энергия" - "Динамо-Казань" стал Максим Блем. Защитник гостей после 12 проведенных сезонов в стане иркутян вернулся в Приангарье, но в качестве противника. Ни для кого не секрет: Максим хотел остаться в составе "бело-синих", но реформы ради амбициозных задач всегда требуют определенных жертв.

Говорить о возможной сенсации или серьезной борьбе не приходится. Между "Байкал-Энергией" и "Динамо" огромная пропасть. Если в Казани татарская команда проснулась под конец матча при хрупком счете, то в Иркутске хозяева сразу накрыли казанцев одеялом в виде шести забитых мячей.

6:0 к перерыву. И встал вопрос: сможет ли "Байкал-Энергия" забить двузначное количество мячей. Но игра пошла по другому сценарию. Иркутяне встали, но не в физическом плане, а выглядело это как "собака лает, а караван идет". "Байкал-Энергия" не форсировала события и двигалась от предложенных условий. Качество игры упало. При этом Казань, наоборот, добавила.

Евгений Ерахтин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия": Во втором тайме нас сломали удаления. Казань добавила в движении, а мы, наоборот, сбавили это движение. Посчитали, что сейчас их добьем. Играть надо от первой до последней минуты.

Евгений Иванушкин, игрок ХК " Байкал-Энергия": Я знал, что Казань голыми руками не взять. Даже при счете 6:0. Они не бросили играть, они играли до конца. Это уважение к этой команде.

Отрыв, сделанный в начале встречи, позволял иркутянам лишний раз не рисковать. Казанцы Ибрагимов и Голубков подсластили поражение, а Иванушкин поставил точку - 7:2.

Другие результаты игрового дня. Уничтоженное в Хабаровске московское "Динамо" теперь едет в Иркутск. Енисей отомстил за поражение в Архангельске "Воднику. "Уральский Трубник" теперь напоминает крепкую команду образца начала двухтысячных.

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