Автор: Марина Беклемишева

Курсантов в роту почетного караула набирают в Иркутске

Опубликовано: 17.02.2017 14:26

Первые добровольцы уже приступили к строевой и огневой подготовке. На базе военно-учебного центра, который работает в городе уже два года, планируют создать "Патриот-Центр". На занятии побывала съемочная группа программы "Новости".

Никаких поблажек, военная дисциплина и беспрекословное исполнение приказов - так воспитывают будущих курсантов Роты почетного караула. Это - первые добровольцы. Им предстоит тяжелая и даже изнурительная строевая, физическая и военно-медицинская подготовка, выездные полевые сборы, чтобы получить право пройти в составе войск Иркутского гарнизона по скверу Кирова в День Победы.

В роте почетного караула должно быть 70 человек, но на первом этапе в военно-учебный центр берут всех юношей и девушек от 14 до 18 лет. Избытка не будет, говорят преподаватели, многие бойцы скоро сойдут с дистанции. "При подготовке к параду 9 Мая по прошлогоднему, позапрошлогоднему опыту минимум три часа ежедневно в течение двух месяцев. После этого начинаются тренировки по плану начальника гарнизона на военном аэродроме, на сквере Кирова и так далее. Интенсивность занятий нарастает, и в этот момент как раз большинство людей психологически ломаются, те, кто пришел сюда просто потусоваться", - рассказал Олег Алилуев, начальник военно-учебного центра.

Роту почетного караула набирают в военно-учебном центре "Святослав". Он работает в Иркутске уже два года. А это первые его выпускники, иркутские школьники. Они освоили военную топографию, саперное дело, общевойсковую тактику, огневую, строевую и воздушно-десантную подготовку. Но главное - узнали, что патриотизм не только слово, но в первую очередь и дело. Эти подростки участвовали уже в двух парадах ко Дню Победы. "Это было тяжело. Потому что идти очень долго, маршируя, выполняя эти упражнения, тяжело. Нужно следить за своими товарищами, соблюдать синхронность. Огромная выносливость, конечно, нужна. Чувство достоинства о том, что мы чтим память в честь ветеранов, в честь Победы", - сказала Светлана Головина, курсант военно-учебного центра.

Теперь эти школьники мечтают связать свою жизнь с военным делом. А набор курсантов в роту почетного караула продолжают. Занятия для них проходят каждый четверг и субботу по адресу: Иркутск, ул.Байкальская, 127, каб. 410, тел. 8-902-560-41-64, 8-902-540-34-67.