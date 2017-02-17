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Автор:
Лариса Марковская

Памятник преданности и дружбе поставят в Братске

Опубликовано: 17.02.2017 14:20

Изображение История, которая вдохновила на создание монумента, резонансная, о ней говорили во многих СМИ и соцсетях. Ровно год назад в Братске пенсионер Владимир Давыдов отчаянно искал пропавшую собаку.

Ежедневно с табличкой "Люди, помогите найти друга!" и фотографией пса он выходил на одно и то же место. Овчарка по кличке Ян была верным товарищем и единственным существом, с которым хозяин делил еду и жилье. К поискам подключились неравнодушные люди, но все было тщетно. Спустя полтора месяца Владимир Давыдов умер в соей квартире. Его хоронили на деньги, собранные волонтерами. На оставшиеся средства решили установить памятник. Изначально композиция предполагала две фигуры - человека и собаки. Но средств хватило только на одну. "Красить будут через месяц. Устанавливать будут, когда хоть какая-то травка появится, хоть немного земля оттает. То есть это долгий процесс на установку и на возведение. По месту будем решать с администрацией по готовности памятника. Они сказали, что им обязательно нужны фотографии готовой скульптуры, чтобы они понимали, о чем идет речь и где его можно было бы поставить", - рассказала Дарья Татарникова, волонтер, инициатор создания памятника.

Над скульптурой работает братский мастер Эдуард Романов. Название монументу пока не придумали. Скорее всего, его предложат выбрать братчанам. Конкурс объявят в социальных сетях.

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