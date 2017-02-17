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Автор:
Татьяна Алексеева

Опасное лекарство изымают из аптек региона

Опубликовано: 17.02.2017 14:18

Изображение Партию противодиабетического препарата "Хумалог" запретили к реализации на территории России. Продукция под номером С553546С не соответствует количественному содержанию инсулина.

В Иркутской области уже изъяли из медицинских учреждений 3800 упаковок "Хумалога". Минздрав рекомендует населению проверить свои домашние запасы инсулина и сдать лекарство в аптеку, если номер партии совпал с указанным. "Ведется активная работа с федеральными льготополучателями, которые получали этот препарат. Все лечащие и главные врачи предупреждены о том, что необходимо сдать в аптеку этот препарат, взять рецепт на аналоговый препарат и получить его в аптеке", - сказала Татьяна Шкурская, пресс-секретарь министерства здравоохранения Иркутской области.

Проблем с заменой лекарства не возникнет. Все аптечные сети, которые обеспечивают пациентов инсулинами, предупредили, там без задержек выдадут аналогичное средство.

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