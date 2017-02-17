Автор: Яна Романова

Полмиллиона рублей придется платить за незаконную продажу алкоголя

Опубликовано: 17.02.2017 14:15

Депутаты Госдумы одобрили поправки об увеличении административных штрафов за торговлю без лицензии.

Парламентарии особо подчеркнули: на сегодня основной канал сбыта контрафактной и "серой" алкогольной продукции - розничные магазины, которые не зарегистрированы ни в одном реестре. Это серьезно сказывается на легальном рынке, а значит, потери несет и российский бюджет. Сумма штрафа выросла в десятки раз. До этого санкции повышали 4 года назад с 11 до 14 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".