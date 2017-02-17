Полмиллиона рублей придется платить за незаконную продажу алкоголя

По данным ЦБР (2017.02.17)
Выпуск новостей за 16.02.2017 (57.41)
Депутаты Госдумы одобрили поправки об увеличении административных штрафов за торговлю без лицензии.
Парламентарии особо подчеркнули: на сегодня основной канал сбыта контрафактной и "серой" алкогольной продукции - розничные магазины, которые не зарегистрированы ни в одном реестре. Это серьезно сказывается на легальном рынке, а значит, потери несет и российский бюджет. Сумма штрафа выросла в десятки раз. До этого санкции повышали 4 года назад с 11 до 14 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".