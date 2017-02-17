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Автор:
Екатерина Лыкова

Автобус с пассажирами обстреляли из пневматического оружия

Опубликовано: 17.02.2017 14:13

Изображение Инцидент произошел в иркутском микрорайоне Ново-Ленино среди бела дня. Около восьмой поликлиники по кабине водителя открыли огонь. Два выстрела повредили стекло.

Такая боевая смена за 30 лет работы выдалась у Виктора Бердуто впервые. К счастью, снаряды повредили только стекло. В начале пятого вечера водитель вез пассажиров в сторону шестого микрорайона. В салоне находились около 15 человек. Возле восьмой поликлиники водитель остановился, чтобы высадить людей. И услышал звук, как будто в стекло кидают камни. "Уходит иномарка белая, но она шустро ушла на светофоре, вышел, позвонил начальнику предприятия, вызвали милицию. Люди даже и не поняли, они сидели, пока я говорю: я не поеду, выходим, ну они вышли из автобуса, пересели на другой автобус", - сообщил Виктор Бердуто, водитель автобуса.

Все произошло настолько стремительно и тихо, что стрельбы никто не заметил. Пневматическое оружие практически не издало звуков. Вот и в ближайшем к остановке магазине о происшествии узнали от водителя. "Водитель сказал: я не курю, но сейчас мне надо закурить, дайте сигарету. А что случилось, говорю? Сейчас пневматикой, говорит, стреляли, какие-то люди на машине. Не стала расспрашивать, потому что вижу, что человек в таком состоянии, говорю: может охрану вызвать? Нет, говорит, я уже вызвал", - рассказала продавец.

В этот день автобус 14-го маршрута на линию не вернулся. Транспортное предприятие уже подсчитало убытки - около 8 тысяч рублей. В ближайшее время вставят новое стекло. Сейчас полиция проводит проверку и ищет хулиганов.

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