Автор: Алексей Келэвро

МАЗ выехал на рельсы и столкнулся с поездом

Опубликовано: 17.02.2017 14:11

Грузовой поезд против крана. Столкновение тяжелой техники произошло на железнодорожном переезде между станциями "Тайшет" и "Бирюсинск". Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Автомобиль МАЗ снес заграждение и выехал на рельсы. При этом машине полностью оторвало передний мост. Водитель за секунду до столкновения с поездом успел покинуть кабину. Однако все равно получил сотрясение мозга. От госпитализации отказался. Известно, что 34-летний местный житель сел за руль автомобиля своего отца в нетрезвом состоянии. У него не было водительского удостоверения. Но, как выяснили сотрудники полиции, это не мешало ему и ранее садиться за руль. Теперь ему грозит административное наказание. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

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