МАЗ выехал на рельсы и столкнулся с поездом

По данным ЦБР (2017.02.17)
Выпуск новостей за 16.02.2017 (57.41)
Грузовой поезд против крана. Столкновение тяжелой техники произошло на железнодорожном переезде между станциями "Тайшет" и "Бирюсинск". Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Автомобиль МАЗ снес заграждение и выехал на рельсы. При этом машине полностью оторвало передний мост. Водитель за секунду до столкновения с поездом успел покинуть кабину. Однако все равно получил сотрясение мозга. От госпитализации отказался. Известно, что 34-летний местный житель сел за руль автомобиля своего отца в нетрезвом состоянии. У него не было водительского удостоверения. Но, как выяснили сотрудники полиции, это не мешало ему и ранее садиться за руль. Теперь ему грозит административное наказание. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.