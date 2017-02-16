Автор: Клим Куликов

"Байкал-Энергия" сыграет с командой "Динамо-Казань"

Опубликовано: 16.02.2017 14:27

Иркутская "Байкал-Энергия" проведет очередной матч российской суперлиги. Соперником "бело-синих" будет казанское "Динамо".

Эти команды уже встречались в начале февраля в столице республики Татарстан. Сибиряки оказались сильнее - 3:2. "Байкал-Энергия" сейчас занимает вторую строчку турнирной таблицы и делит первую с хабаровским "СКА-Нефтяником". "Динамо" же, напротив, замыкает восьмерку команд, у них ни одного очка. Игра "Байкал-Энергия" - "Динамо-Казань" начнется в 19.00 на стадионе "Труд".