"Байкал-Энергия" сыграет с командой "Динамо-Казань"

По данным ЦБР (2017.02.16)
Выпуск новостей за 15.02.2017 (73.01)
Иркутская "Байкал-Энергия" проведет очередной матч российской суперлиги. Соперником "бело-синих" будет казанское "Динамо".
Эти команды уже встречались в начале февраля в столице республики Татарстан. Сибиряки оказались сильнее - 3:2. "Байкал-Энергия" сейчас занимает вторую строчку турнирной таблицы и делит первую с хабаровским "СКА-Нефтяником". "Динамо" же, напротив, замыкает восьмерку команд, у них ни одного очка. Игра "Байкал-Энергия" - "Динамо-Казань" начнется в 19.00 на стадионе "Труд".