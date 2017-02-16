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Автор:
Марина Беклемишева

Ботанический сад ИГУ попал в мировую энциклопедию

Опубликовано: 16.02.2017 14:25

Территория мирового значения. Ботанический сад ИГУ попал в энциклопедию "Великие ботанические сады мира". Книгу издали в Великобритании на базе Королевского ботанического сада в Лондоне.

В ней 60 самых уникальных зелных уголков планеты, где ведут научную и просветительскую деятельность. Это сады Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, Австралии. В энциклопедию вошли всего три объекта из России. Кроме иркутского, это сады МГУ и академии наук. Предисловие к изданию написал принц Чарльз, который отметил уникальную роль таких территорий в жизни человечества: ботанические сады помогают сохранить вымирающие виды растений, становятся экологическими центрами. Ботанический сад ИГУ, по словам составителей энциклопедии, "является единственным в Байкальском регионе, в миссию которого входит сохранение и обогащение флоры на озере Байкал и в мире".



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