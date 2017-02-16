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Автор:
Алексей Келэвро

Коммунальная авария в Свердловском районе

Опубликовано: 16.02.2017 14:23

Под угрозой отключения горячей воды и тепла в домах оказался сегодня Свердловский район Иркутска. Произошла авария трубопровода на участке улицы Старокузьмихинская. Ночью из-под земли хлынул мощный поток горячей воды. В зоне риска оказались жители 250 домов. Ремонтные службы экстренно выехали на место для устранения неполадок.

Если лопнули трубы с горячей водой, особенно в холодное время года, последствия устранять нужно в кратчайшие сроки. Этим и занимаются городские аварийные службы. Кипяток бежит прямо из земли, покрывая дороги плотной ледовой коркой и окутывая место аварии густым паром. Есть опасения, что без тепла останутся жители 250 домов Свердловского района. Старые трубы элементарно не справились. "Год постройки сети 1984, две недели назад поступил первый сигнал о том, что у нас какие-то проблемы. Появилось увеличение подпитки. Место повреждения мы обнаружили и готовились планово к его устранению", - рассказал Владимир Янышевский, технический директор УТС Ново- Иркутской ТЭЦ.

Работать приходится оперативно, практически в режиме ЧС. На кону тепло в домах жителей на улицах Академическая, Лермонтова, Костычева, Варламова, Калинина, Безбокова, Помяловского, Геологов, а также в нескольких социальных объектах. Давление сейчас понижено. Как пояснили городские службы, это вынужденное, но временное решение. "Пока речи о проведении каких-то дополнительных сбросов системы отопления не идет. Время восстановления работ и запуска назначено на 20.00", - сказал Михаил Малыхин, замруководителя комитета городского обустройства.

К вечеру ремонтники устранят аварию. Параллельно очищают проезжую часть возле автозаправки от ледяной корки. Автомобилистов просят быть внимательней на участке дороги в районе улицы Старокузьмихинская. Городские власти уверяют: проблема под контролем. "Весь многоквартирный фонд, который ранее обслуживался УК "Приморский" сейчас аварийно обслуживается УК "Прогресс", телефон для обращений 42-89-92. Также работает горячая линия Свердловского округа", - сообщила Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска.

Если в вашем доме прекратилась подача тепла, сообщить об этом вы можете сообщить по телефону 42-89-92.



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