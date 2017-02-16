Автор: Яна Романова

Вторая индустриализация ждет Иркутскую область

Опубликовано: 15.02.2017 19:31

Ее обеспечит стратегия социально-экономического развития. До 2030 года главная цель - повысить численность населения Приангарья. Сегодня этот вопрос стал основным на сессии Законодательного собрания области. Почему парламентарии раскритиковали документ и привели в пример Татарстан, расскажем далее.

43 тысячи рабочих мест к 2030 году в Иркутской области. Ставка на обучение специалистов. Вторая индустриализация для региона запустит 119 инвестпроектов. Стратегические задачи громкие: улучшение условий жизни, доступность жилья, развитие бизнеса. Одним словом, будет все для жизни. "По статистике, численность населения региона к 2030 году уменьшится до 2 млн 335 тыс человек. В связи с этим основным свидетельством достижения доставленной цели по консервативному сценарию развития будет являться стабилизация численности населения на уровне 2014 года с ростом до 2 млн 420 тыс человек", - отметил Антон Логашов, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Иркутской области.

У депутатов сомнения. Парламентарии особо подчеркивают: к первому чтению документа шли долго, но вот конкретики в необходимых проектах и отраслях так и не добились. Спикер Сергей Брилка напоминает: хотели посмотреть стратегии развития других регионов. И приводит в пример Татарстан, где сама стратегия берет равнение на страны-лидеры. Тогда как в документе Иркутской области, говорят депутаты, нет элементарного. "Массовая физическая культура и спорт. 50% детей, заканчивая школы, выходят с 2-3 болячками, они сегодня не могут выполнить нормы ГТО, а мы говорим, что хотим сохранить население. Если мы не заинтересованы в здоровье детей, как мы его сохраним", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Пока итог: работу над стратегией продолжат. Особо обратят внимание на вопросы стратегического планирования. В социальном блоке: возможностей использовать региональный материнский капитал, 100 тыс рублей, стало больше, это касается родителей, которые воспитывают детей-инвалидов.

В рамках муниципального часа заслушали представителей Ольхонского и Слюдянского районов. Тема - развитие особо охраняемых природных территорий. Проблемный вопрос - центральная экологическая зона Байкала, в которую попадает несколько населенных пунктов, строить в этих границах нельзя вообще. Один из путей решения - исключить эти поселения из границ участков Всемирного природного наследия.