Автор: Альфия Еремеева

Дмитрий Бердников встретился с жителями Октябрьского округа

Опубликовано: 15.02.2017 18:59

Иркутские школьники уже в этом году смогут заниматься спортом на обновленных площадках. Два хоккейных корта в Октябрьском округе приведут в порядок. А на площадке в микрорайоне Солнечный заменят покрытие.

Масштабные работы запланированы и в спорткомплексе "Авиатор". Ремонта там не было около 30 лет. В бюджете города предусмотрят средства на замену окон и покрытий в спортивном зале, а также на косметический ремонт основных помещений. Кроме того, заменить нужно инженерные сети комплекса. Правда, пока вопрос на обсуждении. Об этом рассказал на встрече с жителями Октябрьского округа мэр Иркутска Дмитрий Бердников. "Мэр все равно, так или иначе, должен участвовать во всех процессах и нести ответственность за то, что происходит в любом деле, в любом комитете администрации, не говоря уже о том, что происходит в округах. Поэтому я стараюсь встречаться с вами, разговаривать и информировать о том, что сделано", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Кстати, сами жители округа предложили свои варианты развития спортивной жизни района. Так, при школе №20 предлагают обустроить лыжную базу. В 32-й школе может появиться футбольное поле. А универсальные площадки станут частью 21-й и 14-й школ Иркутска. Заявки на воплощение идей уже подали в проект "Народные инициативы".

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