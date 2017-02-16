Рыбаки обратились в минсельхоз Иркутской области

По данным ЦБР (2017.02.16)
Выпуск новостей за 15.02.2017 (73.01)
В поисках рыбы. Промысловики Ольхонского района пришли в министерство сельского хозяйства региона, чтобы решить вопрос с выловом омуля. Они не могут получить разрешение от Росрыбаловства.
С нового года изменились правила выдачи. Договоры на 10 лет у многих есть, но это теперь не дает право рыбачить. Раньше промысловики могли ловить омуль без предоставления рыбопромысловых участков. А сами документы люди теперь должны подавать в Улан-Удэ.
Григорий Огдонов, заместитель главы администрации Хужирского муниципального образования: Если раньше до этого времени все документы принимались у нас здесь, в Иркутске, и проблем не было, то с этого года, не знаю по каким причинам, все документы принимает Улан-Удэ, надо подавать заявки именно в Улан-Удэ.
Василий Погорелов, предприниматель: Считают, что надо ввести участки на Байкале, на этом сейчас они делают акцент, не выдавая разрешения. Вообще-то, это бессмысленно - искать причины, не выдавая разрешения, что у вас нет участков, я считаю.
С просьбой ускорить выдачу разрешений рыбакам, у которых есть десятилетние договоры, губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в Министерство сельского хозяйства России. Это касается промысловиков, которые заключили договоры с 2009 по 2013 годы.