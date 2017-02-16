Автор: Екатерина Лыкова

Рыбаки обратились в минсельхоз Иркутской области

Опубликовано: 15.02.2017 18:12

В поисках рыбы. Промысловики Ольхонского района пришли в министерство сельского хозяйства региона, чтобы решить вопрос с выловом омуля. Они не могут получить разрешение от Росрыбаловства.

С нового года изменились правила выдачи. Договоры на 10 лет у многих есть, но это теперь не дает право рыбачить. Раньше промысловики могли ловить омуль без предоставления рыбопромысловых участков. А сами документы люди теперь должны подавать в Улан-Удэ.

Григорий Огдонов, заместитель главы администрации Хужирского муниципального образования: Если раньше до этого времени все документы принимались у нас здесь, в Иркутске, и проблем не было, то с этого года, не знаю по каким причинам, все документы принимает Улан-Удэ, надо подавать заявки именно в Улан-Удэ.

Василий Погорелов, предприниматель: Считают, что надо ввести участки на Байкале, на этом сейчас они делают акцент, не выдавая разрешения. Вообще-то, это бессмысленно - искать причины, не выдавая разрешения, что у вас нет участков, я считаю.

С просьбой ускорить выдачу разрешений рыбакам, у которых есть десятилетние договоры, губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в Министерство сельского хозяйства России. Это касается промысловиков, которые заключили договоры с 2009 по 2013 годы.

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