Автор: Алексей Келэвро

Стартовали чемпионат и первенство Иркутской области по боксу

Опубликовано: 15.02.2017 17:58

Соревнования традиционно приурочены памяти победителя Кубка Европы, двукратного серебряного призера чемпионатов страны, мастера спорта международного класса Бориса Кандера.

15 лет назад подающий большие надежды спортсмен трагически погиб. С тех пор ежегодно лучшие боксеры региона выходят на иркутский ринг. Более 160 спортсменов из 20 городов Приангарья приняли участие в памятном турнире. Соревнования пройдут в личном и командном зачете в двух возрастных категориях. Это юниоры 16-17 лет и взрослые 18 лет и старше. В лидерах традиционно иркутяне, ангарчане, спортсмены из Тайшета. "Тайшет очень хорошо показал себя как в прошлом году, так и в этом. Отличные результаты - Волоха, Подковин", - сказал Андрей Помляков, президент федерации бокса Иркутской области.

Три дня на манеже дворца спорта "Труд" проходят отборочные бои. Финальные поединки и награждение запланированы на 17 февраля. Победители получат возможность представлять регион на первенстве Сибири в Кызыле и чемпионате Сибирского федерального округа, которые пройдут осенью в Новосибирске.

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