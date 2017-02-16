Стартовали чемпионат и первенство Иркутской области по боксу

По данным ЦБР (2017.02.16)
Выпуск новостей за 15.02.2017 (73.01)
Соревнования традиционно приурочены памяти победителя Кубка Европы, двукратного серебряного призера чемпионатов страны, мастера спорта международного класса Бориса Кандера.
15 лет назад подающий большие надежды спортсмен трагически погиб. С тех пор ежегодно лучшие боксеры региона выходят на иркутский ринг. Более 160 спортсменов из 20 городов Приангарья приняли участие в памятном турнире. Соревнования пройдут в личном и командном зачете в двух возрастных категориях. Это юниоры 16-17 лет и взрослые 18 лет и старше. В лидерах традиционно иркутяне, ангарчане, спортсмены из Тайшета. "Тайшет очень хорошо показал себя как в прошлом году, так и в этом. Отличные результаты - Волоха, Подковин", - сказал Андрей Помляков, президент федерации бокса Иркутской области.
Три дня на манеже дворца спорта "Труд" проходят отборочные бои. Финальные поединки и награждение запланированы на 17 февраля. Победители получат возможность представлять регион на первенстве Сибири в Кызыле и чемпионате Сибирского федерального округа, которые пройдут осенью в Новосибирске.