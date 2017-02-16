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Автор:
Анастасия Байдракова

"Полка добра" появилась в одном из иркутских супермаркетов

Опубликовано: 15.02.2017 17:47

Изображение На специальной стойке покупателей призывают оставить продукты, чтобы поддержать самых бедных. Взять еду может любой, это бесплатно. Пополняет полку и сам магазин.

Акция действует только второй день. Пока люди больше берут, чем кладут, отмечают сотрудники. Но чем больше покупатели узнают о начинании, тем охотнее откликаются. Главное, говорят иркутяне, чтобы брали продукты те, кто в них действительно нуждается. Неделю назад подобное начинание в Якутске едва не закончилось провалом. Когда новость об акции разошлась по городу, к "Полке добра" стали приходить и даже приезжать на машинах вполне благополучные люди. Нагребали в рюкзак, через час возвращались за новой порцией. Организаторы просят: не отбирайте хлеб у стариков и голодных. В Иркутске к полке часто прибегают школьники. Объясните детям: не нужно забирать продукты из шалости. Ведь кому-то эта пачка печенья действительно нужна.

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