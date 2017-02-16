виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-11
Чт
день
-9/-11
Чт
вечер
-15/-17
Пт
ночь
-17/-19

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.7719
Евро/Рубль:
  60.0249

По данным ЦБР (2017.02.16)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.02.2017 (73.01)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Российская сборная готовится к мировому первенству по хоккею с мячом

Опубликовано: 15.02.2017 17:44

Изображение Меньше недели осталось до начала 5-го первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. Еще до старта соревнования обросли забавными историями. Так, сборная Китая попросила у организаторов амуницию, так как своей у команды нет. Ну а те, у кого с экипировкой все в порядке, уже тренируются.

В феврале 2012 года переполненный стадион "Труд" стал свидетелем поражения сборной России в финале от шведок. Тогда эти слезы вытирать нашим девушкам готовы были все. Как и пять лет назад, сейчас в бой ведет девушек тренер Александр Межуев. Только теперь самых младших.

Скрупулезно объясняя каждое упражнение, тренерский штаб сборной России готовит команду к предстоящему первенству мира среди девушек до 17 лет. Вместе девушки проводят всего вторую тренировку с полной выкладкой. Практика чередуется с теоретическими занятиями. Времени с каждым днем все меньше. "Вчера у нас было занятие теоретическое, я им показал, рассказал, как играют шведки, примерно к чему готовиться. На основе опыта с командой "Рекорд" и взрослой сборной мы знаем. Главное, чтобы девочки это поняли", - говорит Александр Межуев, главный тренер сборной России по хоккею с мячом U-17.

Шведки - заклятый соперник российских команд на всех этапах. Помимо того, что хоккеистки "Тре крунур" - действующие чемпионы и в этом возрасте, так у них самое большое преимущество: все играют именно в хоккей с мячом. У нас же есть представители хоккея с шайбой. Но тут надо сделать отступление, это тактический ход. Все шайбистки - защитники. Те, кто хоть раз видел разновидность канадской игры, представляют, как встречают нападающих в защите. И родная земля на стороне сборной России. "Гордость и ответственность за свою страну. Никогда не играли на таких стадионах с такой площадью. Посмотрим, как будет", - сказала Полина Егорова, игрок сборной России по хоккею с мячом U-17.

Первую встречу сборная России проведет 22 февраля. Соперник - сборная Швеции. И, как говорят в команде, шведки могут проиграть до стартового свистка, когда увидят полные трибуны болельщиков.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.5147919654846 Sec.