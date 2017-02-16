Автор: Клим Куликов

Российская сборная готовится к мировому первенству по хоккею с мячом

Опубликовано: 15.02.2017 17:44

Меньше недели осталось до начала 5-го первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. Еще до старта соревнования обросли забавными историями. Так, сборная Китая попросила у организаторов амуницию, так как своей у команды нет. Ну а те, у кого с экипировкой все в порядке, уже тренируются.

В феврале 2012 года переполненный стадион "Труд" стал свидетелем поражения сборной России в финале от шведок. Тогда эти слезы вытирать нашим девушкам готовы были все. Как и пять лет назад, сейчас в бой ведет девушек тренер Александр Межуев. Только теперь самых младших.

Скрупулезно объясняя каждое упражнение, тренерский штаб сборной России готовит команду к предстоящему первенству мира среди девушек до 17 лет. Вместе девушки проводят всего вторую тренировку с полной выкладкой. Практика чередуется с теоретическими занятиями. Времени с каждым днем все меньше. "Вчера у нас было занятие теоретическое, я им показал, рассказал, как играют шведки, примерно к чему готовиться. На основе опыта с командой "Рекорд" и взрослой сборной мы знаем. Главное, чтобы девочки это поняли", - говорит Александр Межуев, главный тренер сборной России по хоккею с мячом U-17.

Шведки - заклятый соперник российских команд на всех этапах. Помимо того, что хоккеистки "Тре крунур" - действующие чемпионы и в этом возрасте, так у них самое большое преимущество: все играют именно в хоккей с мячом. У нас же есть представители хоккея с шайбой. Но тут надо сделать отступление, это тактический ход. Все шайбистки - защитники. Те, кто хоть раз видел разновидность канадской игры, представляют, как встречают нападающих в защите. И родная земля на стороне сборной России. "Гордость и ответственность за свою страну. Никогда не играли на таких стадионах с такой площадью. Посмотрим, как будет", - сказала Полина Егорова, игрок сборной России по хоккею с мячом U-17.

Первую встречу сборная России проведет 22 февраля. Соперник - сборная Швеции. И, как говорят в команде, шведки могут проиграть до стартового свистка, когда увидят полные трибуны болельщиков.