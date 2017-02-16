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Автор:
Марина Беклемишева

Выставка "От тираннозавра до петуха" начала работу в краеведческом музее

Опубликовано: 15.02.2017 17:37

Изображение Динозавры не вымерли, а эволюционировали и стали птицами. Эта гипотеза набирает популярность в научной среде. И в подтверждение ученые приводят множество доказательств. Увидеть некоторые из них можно в Иркутском областном краеведческом музее. Сегодня там открыли выставку "От тираннозавра до петуха".

Центральный экспонат - окаменевшее яйцо динозавра. Его нашли на территории Монголии. Сказать, какому именно роду динозавров оно принадлежало, нельзя. Но удалось установить группу - зауроподы. Так что вполне возможно, что это яйцо брахиозавра или диплодока, обитавших на Земле почти 200 миллионов лет назад. "Называть его окаменевшим яйцом немножко неправильно. Все окаменевшие останки, включая кости динозавров и других вымерших животных, они в процессе долгого хранения в недрах земли замещаются на другие породы. Правильнее сказать, что это слепок, каменный природный слепок с настоящего яйца динозавра", - сообщила Наталья Ермоленко, научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея.

Чтобы убедиться, что теория перерождения динозавров в птиц имеет веские основания, достаточно взглянуть на скелет голубя, который очень напоминает скелет древних рептилий. Эти и другие доказательства можно увидеть в отделе природы краеведческого музея до конца марта.

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