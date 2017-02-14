Автор: Лариса Марковская

Пешеходный переход оборудуют в районе 76-й школы в Иркутске

Опубликовано: 14.02.2017 18:09

Дополнительная мера безопасности необходима, уверены жители микрорайона Крылатый. Свои пожелания они выразили мэру Дмитрию Бердникову. И сегодня глава города проверил исполнение своих поручений.

Так, уже установили предупреждающий знак "Осторожно, дети!" и лежачие полицейские. Летом на участке нанесут дорожную разметку и завершат установку перехода. Фонари установили и во дворе жилого дома по улице Трилиссера в Октябрьском районе Иркутска. По просьбе жителей сделали стоки для ливневых вод.

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