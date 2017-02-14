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Автор:
Яна Романова

Студотряды Приангарья привлекут к строительству и реконструкции соцобъектов региона

Опубликовано: 14.02.2017 17:45

Изображение Такое предложение губернатор Сергей Левченко озвучил во время встречи с лидерами движения. В прошлом году в разных отраслях хозяйства работали около двух тысяч бойцов студенческих отрядов Иркутской области.

Они приняли участие во всероссийских проектах: космодром "Восточный" Амурской области, АЭС "Мирный атом" Челябинской области. Стройотрядовцы поделились проблемами с главой региона. Одна из них - отсутствие льготного краткосрочного обучения бойцов отрядов. Сергей Левченко пообещал взять вопрос под контроль.



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