Автор: Марина Беклемишева

В Иркутском художественном музее открыли выставку Владимира Дейкуна

Опубликовано: 14.02.2017 17:42

Известный художник, дизайнер, иллюстратор и график ушел из жизни в прошлом году. Узнаваемый авторский стиль отличает все работы мастера. Будь то афиша, плакат, живопись или графика, всюду есть добрая ирония, чаще всего над собой и окружающим миром.

Например, улыбку каждого зрителя вызывают плакаты, посвященные праздникам или климатическим особенностям и гостеприимству нашего региона. Свои произведения Владимир Дейкун всегда снабжал емкими и хлесткими фразами. Искусствоведы называют его непревзойденным мастером плакатного анекдота. "Некоторые тексты, знаете, это маленькие литературные шедевры. Можно смотреть, одновременно читать. Он настолько внимательно, по-философски всматривается в прошлое и настоящее, заставляет нас анализировать", - говорит Тамара Драница, искусствовед.

На выставке представлены также автопортреты мастера. Все работы из семейной коллекции и мастерской художника. Экспозиция открыта в галерее сибирского искусства.

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