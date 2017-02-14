Автор: Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №7

Опубликовано: 14.02.2017 17:27

Благодарная память о детском докторе хранится в Иркутском областном краеведческом музее. Иосиф Кац лечил маленьких иркутян в начале ХХ века. Выздоровевшие пациенты приносили врачу подарки, подписывая свои презенты "милому", "дорогому" доктору. В рубрике "235 артефактов" сегодня несколько экспонатов, связанных с семьей Кац. Итак, слово главному хранителю краеведческого музея Ирине Кореневой.

- Подстаканник серебряный, именной. Получил музей его в 2002 году. От конкретной дамы, которую звали Геня Иосифовна Кац. В прошлом она была иркутянкой. Буквально через две недели после этого дара я полетела в Москву и встретилась лично с Геней Иосифовной Кац. Уже встретившись с ней, я выяснила, что вот та надпись, где написано было "Доктору Кацу от маленькой пациентки Ии Григорьевой", что доктор Кац - это реальное лицо в городе Иркутске в начале ХХ века, практиковал, был педиатром. Он действительно был известный врач в городе Иркутске, его очень любили все и, конечно, приглашали именного его.

- Геня Иосифовна повествовала, что жили они на 5-й Солдатской, ныне Богдана Хмельницкого, в деревянном доме. Сам Иосиф Кац в 30-е годы был репрессирован. Слава Богу, остался в живых. И когда уже в 2002 году я общалась с Геней Иосифовной, она рассказала, что во время войны его отпустили, в 43 году. А семья, когда он был репрессирован, с 5-й Солдатской уехала навсегда в Москву. Сама Геня Иосифовна закончила 1-й медицинский институт, очень знаменитый в Москве, и проработала всю жизнь, как и ее отец, доктором-педиатром.

- Геня Иосифовна передала вот этот семейный альбом, блокнот и еще очень много вещей, принадлежавших ее отцу. Вот одна из фотографий, которая на меня произвела впечатление. Она мне ее показала сама. Это 5-я Солдатская, то есть Богдана Хмельницкого, и вот кусочек двора. Я походила по Богдана Хмельницкого, попыталась разыскать этот дворик, но не идентифицировала его.

- Так хотелось ей оставить след о своей семье в Иркутском музее, чтобы иркутяне знали. И поэтому тут тоже с надписью ее отцу. Я увидела на глазах ее слезы. Она понимала, что она уже не приедет в Иркутск, но для нее это город детства, все-таки ее родина, главная. Иркутск в сердце ее остался навсегда.

Экспонаты, за которыми стоят судьбы людей и история нашей страны. В Иркутском краеведческом таких тысячи. О самых интересных мы рассказываем в программе "Новости". За проектом "235 артефактов" можно следить на сайте музея и на его страницах в социальных сетях.