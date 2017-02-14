Автор: Виктория Малая

150 пар Приангарья вступили в брак в День святого Валентина

Опубликовано: 14.02.2017 17:20

Большая часть официально влюбленных в Иркутске. День святого Валентина - дата, почетная у молодоженов. Многолюдно и в самом главном Дворце бракосочетания региона. Вступающих в брак здесь в три раза больше, чем в обычный будний день.

За окном дворца бракосочетания по-настоящему зимний снежный день, а в коридорах ЗАГСА многолюдно, как летом. Пары, которые выбрали этот день для регистрации брака, верят: святой Валентин станет покровителем их семейного очага. Сколько бы ни говорили, что праздник этот иноземный, количество брачующихся пар в этот день не уменьшается.

Владимир и Людмила решили таким образом подчеркнуть свой особенный день. Причем дату регистрации выбрал будущий муж. "Я верю в то, что у каждого дня есть своя энергетика. 14 февраля не только в России, но и в мире ознаменуется любовью, какими-то теплыми словами. Поэтому да, было желание именно в этот день отметить наше событие", - признался Владимир Таранин.

В этом году у сотрудников ЗАГСА работы прибавится. Предыдущий, 2016-й, был високосным. И, как видно по статистике, молодые все-таки суеверны: предпочли со свадьбой подождать. А в этом году даже в январе количество браков непривычно возросло. С начала 2017-го полторы тысячи пар в регионе стали мужем и женой. Однако свадебный бум по традиции ожидают летом. Уже известно, что запись на лучшие даты откроется 10 мая. "Наши пары любят красивые даты. Мы ожидаем самое большое количество в этом году на 7 июля, на 8 июля - день Петра и Февронии. Я думаю, что будет больше 50 пар только во Дворце бракосочетания. Мы ждем с нетерпением всех наших женихов и невест. Главное, чтобы были семьи крепкие, которые создаются в этот день", - сказала Инга Трофимова, начальник центрального отдела ЗАГС по г.Иркутску.

Обновится в этом году и сам Дворец бракосочетания. Во второй половине года здесь планируют отремонтировать фасад и прилегающую территорию. Ведь и внешняя красота - неотъемлемая часть это важного дня.