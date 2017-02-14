Автор: Анастасия Байдракова

Забег в летней одежде зимой для души, для настроения

Опубликовано: 14.02.2017 17:14

Здоровый образ жизни в любую погоду. На заливе Якоби в Иркутске занимаются лыжами, бегом и скандинавской ходьбой спортсмены-любители. Каждый день на заснеженный лед выходят десятки горожан. А некоторые предпочитают перед забегом... раздеваться. С теми, кому жарко в одних шортах в минус 15, встретилась съемочная группа программы "Новости".

На заливе Якоби людно в любое время года. Летом горожане купаются и загорают, а зимой берут в руки палки и с завидным упорством покоряют ледяное пространство. Удивить приверженностью к здоровому образу жизни здесь сложно. Но у Павла Крупского и Федора Малышева получается. Очень уж необычно видеть одетых по-летнему людей на снежной равнине.

У Павла опыт в подобном "снежном беге" больше 20 лет. Он медик, занимается реабилитацией. Своеобразный рекорд - забег в минус 40, но в солнечную безветренную погоду. "Пять градусов - это жарко. Минус пять градусов - надо брать полотенце, потому что идешь и потеешь, хочется снегом обтереться, в воде покупаться. Надо попробовать, чтобы понять это. Когда воздух тебя обдувает, настоящий воздух, и ты чувствуешь его прикосновение, в душе все по-другому. Исчезают мысли глупые, страхи, все ветер выдувает, тело становится чистым, дышащим, короче, это сплошная радость", - делится Павел Крупский, специалист по медицинской реабилитации.

Павел подчеркивает: забеги не подвиг и не геройство. Просто для души, для настроения. Когда вот так бежишь, начинаешь видеть мир по-другому и более серьезно относиться к себе. А чтобы не замерзнуть, надо просто не бояться и расслабиться. Федор, ученик Павла это подтверждает. Хотя к тренировкам приступил недавно. "С начала зимы я ему все это время напоминал, и, наконец-то, вот, наверное, две недели назад первый раз он меня взял. Интересно наблюдать за реакцией людей. Кому-то нравится, кто-то, наоборот, считает, видимо, ненормальными. А в целом, это оздоровительный эффект, полезно, всем рекомендую, советую", - сказал Федор Малышев.

Тем, кто захочет ощутить радость снежного бега, Павел Крупский рекомендует начинать постепенно: с нуля, минус пяти. И не забывать про позитивный настрой.