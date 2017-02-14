Автор: Татьяна Алексеева

Врачи и медсестры медсанчасти Саянскхимпласта перешли работать в городскую больницу

Опубликовано: 14.02.2017 17:04

В Саянске жители и медперсонал широко обсуждают ситуацию вокруг одного из центральных медучреждений - медико-санитарной части Саянскхимпласта. Вся недвижимость из собственности градообразующего предприятия теперь принадлежит Иркутской области, идет лицензирование.

Врачи и медсестры медсанчасти перешли работать в городскую больницу. 52 медработника уже трудоустроены. 15 сотрудников ушли в оплачиваемый отпуск по сокращению предприятия, они могут не работать в течение двух месяцев, получая зарплату. Еще 18 человек старше 60 лет ушли на заслуженный отдых. Штат самой больницы намного увеличен. Средняя заработная плата врачей 49 тысяч рублей. Зарплата среднего медперсонала вполовину меньше. "Мы увеличили штатное расписание в связи с вхождением дополнительных медработников и в связи с прикреплением жителей, которые раньше обслуживались на базе медсанчасти в количестве 4170 человек", - сообщил Роман Конякин, главный врач Саянской городской больницы.

В бывшей медсанчасти уже организована работа стоматологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории. Там же будет работать отделение медицинской профилактики и женская консультация.