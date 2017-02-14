Автор: Николай Бессонов

Рыбаки вышли на митинг

Опубликовано: 14.02.2017 14:27

Рыбный вопрос поставили ребром. В Хужире рыбаки провели митинг. Десятки человек пришли к местной власти с единственным требованием разрешить рыбалку. Как люди оказались между двух огней, по адресу ли их претензии и в чем вина рыбаков, расскажем в следующем материале.

"Проще будет пойти своровать, чем вот здесь что-то поймать. Ну я неделю буду сидеть, поймаю рыбку. И детям что на драку буду или какого-то ребенка душить, чтобы одному дать, а другому не дать?" - рыбак с 40-летним стажем Анатолий Заппаров не сдерживает эмоций. За его плечами уже три уголовных дела за ловлю омуля без разрешения. Сейчас мужчина вынужден рыбачить на мормышку. Ставить сети на Байкале запрещено.

Вот уже полтора месяца все хужирские рыбаки в подвешенном состоянии: запрет еще не ввели, но и квоту не дают. В том, что федеральные власти хотят запретить ловлю омуля на три года, отчасти мужчина винит и себя. Подавая отчеты о выловленной рыбе, данные занижали. Хотели как лучше, а получилось как всегда. "Мы, чтобы билет на следующий год взять, не дописываем килограммов 100, не долавливаем. В итоге получается: ага, они не выполнили квоту, на следующий год ее уменьшают, на следующий... И в итоге 5 лет - и пришло вот, видите, к чему. Квоты-то уменьшились. Это не ученые работают, сколько рыбы осталось, а они считают популяцию рыбы по уровню квот, которые все меньше, меньше, меньше", - говорит Анатолий Заппаров, рыбак, житель п.Хужир.

Анатолий, как и большинство хужирских рыбаков, уверен: омуля в Байкале меньше не стало. Зато браконьеров из-за ограничения или полного запрета на ловлю эндемика сразу станет больше. За 1,5 месяца 20170-го уже задержали 10 человек. Люди от безысходности все-таки тайно по ночам выезжают на лед и ставят сети. А это еще и большой риск для жизни.

Сегодня в поисках правды рыбаки пришли в хужирскую администрацию. Здесь только бригадиры, за каждым еще по три работника, и у каждого своя семья. Люди боятся, что останутся без работы, если ловлю омуля запретят. Последние полтора месяца можно назвать генеральной репетицией худшего сценария. "Это все беспредел чиновничий, получается. Я так понимаю. Официального запрета на рыбалку нет. Например, я подаю заявку на 10 тонн, мне не 10 тонн дают, а тонну всего лишь. На тонну как вот можно прожить?" – сетует Николай Глызин, индивидуальный предприниматель.

В тесном помещении стойкий запах рыбы и высокий градус напряжения. Люди готовы поменять удочки на оружие, чтобы их услышали. В местной администрации от радикальных мер просят воздержаться и напоминают о недальновидности самих рыбаков. Ведь по факту они ловили гораздо больше, чем показывали на бумаге. "Между нами говоря, 35 тонн в месяц уходит в город, а мы в год на рыбзавод 50 тонн поймать не можем. Срубили сук, на котором сидели. Правильно? Сейчас сидим жалуемся. Если сейчас дадут квоту, вы должны показать эту рыбу, что ее поймали и что она есть", - сказал Григорий Огдонов, руководитель аппарата Хужирского МО.

Сидеть сложа руки рыбаки не собираются. В ближайшее время планируют провести настоящий митинг в Иркутске. Но время подледной рыбалки постепенно уходит, и многие уже строят планы на лето. И, конечно, надеются, что получится хоть как-то заработать летом на туристах, которых с каждым годом все больше.