виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-18
Сб
утро
-16/-18
Сб
день
-5/-7
Сб
вечер
-12/-14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.0235
Евро/Рубль:
  63.0253

По данным ЦБР (2017.02.10)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 10.02.2017 (71.27)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Дарья Матвеева

Полгода отработали, а зарплату так и не получили

Опубликовано: 10.02.2017 17:57

Изображение Полгода без зарплаты, но с обещаниями. Сотрудники одного из предприятий Иркутской области обивают пороги различных инстанций в поисках справедливости. Люди хотят получить ответ на вопросы: почему шесть месяцев они работали бесплатно, а после и вовсе оказались на улице без выходного пособия? Кто теперь защитит их интересы?

Разговоры о зарплате у этих людей не утихают уже полгода. Именно столько им не платит денег родное предприятие. Бывшее родное. С конца января-начала февраля многих сотрудников "Востоксибэлектросетьстроя" сократили и без выходного пособия. В общей сложности, утверждает бывший бухгалтер акционерного общества, 282 человека. Сумма долга им составляет больше 35 миллионов рублей. Все эти месяцы люди терпеливо работали и верили обещаниям, что задолженность все же погасят. К кому обращаться сейчас, не совсем понятно. Предприятие проходит процедуру банкротства, бывший руководитель занимает другой пост в другом городе.

Вадим Чуринов, бывший генеральный директор АО "Востоксибэлектросетьстрй", г. Магадан: Я официально был директором до 2015 года. До декабря. Зарплата на этот период вся заплачена, насколько я знаю.

- Я сегодня поговорила с людьми, они мне сказали, что номинально вы, конечно, были руководителем другого предприятия, но фактически руководили вы. И зарплата не выплачивалась под вашим руководством. Вы согласны с этим утверждением?

Вадим Чуринов: Нет, я не согласен с таким утверждением. Вы простите, я не могу разговаривать, я на работе, у меня совещание.

Не удалось получить ответа и у нынешнего конкурсного руководства предприятия. Начальства на месте не оказалось. Представители компании лишь ухмыльнулись.

Когда терпение работников иссякло, многие пошли в суды. Но решения о погашении задолженности тоже пока без ответа. А люди продолжают надеяться. "Я считаю, что если прокуратура и следственный комитет предпримут все меры по анализу деятельности в последние, по крайней мере, 2 года - пятнадцатый и шестнадцатый, найдутся источники погашения задолженности, выплаты заработной платы", - сказала Галина Суворова, бывший главный бухгалтер АО "Востоксибэлектросетьстрой".

Теперь кто, сколько и кому должен, предстоит разбираться следственному комитету. А бывшим сотрудникам предприятия - вахтовикам, сторожам, разнорабочим - остается ждать свою зарплату. Многие из них уже отчаялись и нашли новую работу.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.504823923111 Sec.