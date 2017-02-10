Автор: Дарья Матвеева

Полгода отработали, а зарплату так и не получили

Опубликовано: 10.02.2017 17:57

Полгода без зарплаты, но с обещаниями. Сотрудники одного из предприятий Иркутской области обивают пороги различных инстанций в поисках справедливости. Люди хотят получить ответ на вопросы: почему шесть месяцев они работали бесплатно, а после и вовсе оказались на улице без выходного пособия? Кто теперь защитит их интересы?

Разговоры о зарплате у этих людей не утихают уже полгода. Именно столько им не платит денег родное предприятие. Бывшее родное. С конца января-начала февраля многих сотрудников "Востоксибэлектросетьстроя" сократили и без выходного пособия. В общей сложности, утверждает бывший бухгалтер акционерного общества, 282 человека. Сумма долга им составляет больше 35 миллионов рублей. Все эти месяцы люди терпеливо работали и верили обещаниям, что задолженность все же погасят. К кому обращаться сейчас, не совсем понятно. Предприятие проходит процедуру банкротства, бывший руководитель занимает другой пост в другом городе.

Вадим Чуринов, бывший генеральный директор АО "Востоксибэлектросетьстрй", г. Магадан: Я официально был директором до 2015 года. До декабря. Зарплата на этот период вся заплачена, насколько я знаю.

- Я сегодня поговорила с людьми, они мне сказали, что номинально вы, конечно, были руководителем другого предприятия, но фактически руководили вы. И зарплата не выплачивалась под вашим руководством. Вы согласны с этим утверждением?

Вадим Чуринов: Нет, я не согласен с таким утверждением. Вы простите, я не могу разговаривать, я на работе, у меня совещание.

Не удалось получить ответа и у нынешнего конкурсного руководства предприятия. Начальства на месте не оказалось. Представители компании лишь ухмыльнулись.

Когда терпение работников иссякло, многие пошли в суды. Но решения о погашении задолженности тоже пока без ответа. А люди продолжают надеяться. "Я считаю, что если прокуратура и следственный комитет предпримут все меры по анализу деятельности в последние, по крайней мере, 2 года - пятнадцатый и шестнадцатый, найдутся источники погашения задолженности, выплаты заработной платы", - сказала Галина Суворова, бывший главный бухгалтер АО "Востоксибэлектросетьстрой".

Теперь кто, сколько и кому должен, предстоит разбираться следственному комитету. А бывшим сотрудникам предприятия - вахтовикам, сторожам, разнорабочим - остается ждать свою зарплату. Многие из них уже отчаялись и нашли новую работу.