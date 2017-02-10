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Автор:
Алексей Келэвро

На иркутских улицах снова стреляют

Опубликовано: 10.02.2017 17:25

Изображение На этот раз на Баррикад повздорили двое мужчин. В распоряжение программы "Новости" попали эксклюзивные кадры, на которых водители выясняют отношения с помощью подручных средств.

На кадрах очевидцев участники дорожного конфликта. Они решили выяснить отношения радикальным способом. Один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в водителя "Мерседеса". По крикам понятно: пострадавшему водителю пришлось поплатиться за нелестное высказывание в адрес девушки из соседнего автомобиля.

А это запись с другого видеорегистратора. Видно, что водители практически устроили погоню с ездой по встречной полосе. Они едва не спровоцировали аварию.

Как пояснили в полиции, за помощью к медикам никто из участников перестрелки не обратился. Нам удалось выяснить, что водитель, в которого стреляли, взял машину у родственника. Хозяин авто про стрельбу ничего не знает. Какие травмы получил молодой человек, который был за рулем, пока неизвестно. Сейчас полиция разыскивает всех участников этого инцидента.

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