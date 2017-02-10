Автор: Ирина Белогривая

"Лыжня России" стартует завтра в полдень

Опубликовано: 10.02.2017 17:19

Массовая всероссийская гонка пройдет уже в 35-й раз. В прошлом году в ней участвовали 12 тысяч человек. В этом организаторы ждут не меньше. Сегодня последние приготовления. Размечают дистанции, укатывают трассу и нарезают стартовые коридоры.

Гул мотора на стартовой поляне сегодня не смолкает с самого утра. Трасса к началу соревнований должна быть идеальной и соответствовать международным требованиям. Готовят ее при помощи специальной техники. Снегоуплотнительная машина на гусеничном ходу, а проще ратрак. Такой в регионе единственный. Работает он и на лыжно-биатлонном комплексе в Ангарске, и на трассе для байкальского альпмарафона на станции "Огоньки" в Шелеховском районе. Начали укатывать трассу еще в среду. Целину прошлось разравнивать. Бугры, неровности, а кое-где снега не было вообще. Сегодня завершающая стадия. "Нарезаем стартовые коридоры. Их будет в сумме порядка 60, даже больше. Около 65 стартовых коридоров. Это в сумме для дистанции на 10 километров. Будет еще дистанция на 5 километров", - сказал Влад Арестов, ответственный за подготовку трассы.

Поработали и над vip-дистанцией. Ее длина 2017 метров. Лыжню подготовили как для классического, так и для свободного стиля. Накануне соревнований толщину льда водохранилища проверили спасатели. Участникам гонки можно не беспокоиться за свою безопасность. Организаторы соревнований позаботились буквально обо всем. Ежегодно к "Лыжне России" расчищают дорогу, которая ведет к месту старта. А для тех, кто приедет сюда на личном транспорте, подготовили автомобильные стоянки.