виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-18
Сб
утро
-16/-18
Сб
день
-5/-7
Сб
вечер
-12/-14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.0235
Евро/Рубль:
  63.0253

По данным ЦБР (2017.02.10)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 10.02.2017 (71.27)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Родители иркутских школьников сдавали сегодня ЕГЭ

Опубликовано: 10.02.2017 17:14

Изображение Мечта школьников и страшный сон для взрослых. Сегодня родители выпускников сдавали единый госэкзамен по русскому языку. Иркутск присоединился к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В проекте участвовали также журналисты, филологи и даже министр образования Приангарья.

Давно забытое волнение за несколько минут до экзамена. А единый государственный родители выпускников не сдавали вообще ни разу. Чтобы узнать, каково придется их детям, взрослые приняли героическое решение.

- Хочется проверить свои знания, но страшно, думаю, что не справлюсь.

- Больше, чем дети даже волнуемся. Это нужно для того, чтобы справиться со своим волнением, чтобы настроить правильно своих детей.

- Почему бы и нет? Почему бы не испытать те ощущения, которые сейчас испытывают школьники?

К родителям школьников присоединились иркутские журналисты. Перед экзаменом оставляем все вещи в гардеробе, проходим регистрацию и строгий досмотр. С собой на экзамен можно пронести только черную гелевую ручку и паспорт. В аудитории каждому свое место. Наблюдатели открывают пакет с бланками, а задания печатают прямо в кабинете. Все фиксирует камера видеонаблюдения. Переживает даже министр образования региона.

Настоящий госэкзамен по русскому языку длится 3,5 часа и состоит из 24 вопросов и 25 задания - сочинения. ЕГЭ для родителей прошел в щадящем режиме - сочинение они не писали.

- Интересно. Я практически все успел.

- Мне совсем легким не показалось. Были задания, которые в тупик ставили.

Пока родители обсуждают пережитое, в штабе сканируют работы и отправляют в региональный центр обработки информации. Но сначала документы попадают к верификаторам - специалисты помогают компьютеру правильно "считать" ответы с бланка.

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области: Мы хотели показать, что не так страшно сдавать ЕГЭ, что это все в режиме таком ежегодном проходит, что дети к этому готовы, и волнение, наверное, больше у родителей. Ничего страшного в этом нет. Школьная программа и больше ничего.

Людмила Горбунова, профессор кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ: Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно хорошо знать предмет. И родители должны сделать все, чтобы ребенок хорошо знал предмет. И, конечно, это сделать с помощью репетитора за два месяца, я считаю, невозможно.

Среди участников акции сегодня не оказалось ни одного двоечника. Большинство сдали ЕГЭ на 4 и 5. Настоящие госэкзамены в этом году напишут более 14 тысяч человек. Родители некоторых из них теперь точно знают: миссия выполнима.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4490230083466 Sec.