Автор: Марина Беклемишева

Родители иркутских школьников сдавали сегодня ЕГЭ

Опубликовано: 10.02.2017 17:14

Мечта школьников и страшный сон для взрослых. Сегодня родители выпускников сдавали единый госэкзамен по русскому языку. Иркутск присоединился к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В проекте участвовали также журналисты, филологи и даже министр образования Приангарья.

Давно забытое волнение за несколько минут до экзамена. А единый государственный родители выпускников не сдавали вообще ни разу. Чтобы узнать, каково придется их детям, взрослые приняли героическое решение.

- Хочется проверить свои знания, но страшно, думаю, что не справлюсь.

- Больше, чем дети даже волнуемся. Это нужно для того, чтобы справиться со своим волнением, чтобы настроить правильно своих детей.

- Почему бы и нет? Почему бы не испытать те ощущения, которые сейчас испытывают школьники?

К родителям школьников присоединились иркутские журналисты. Перед экзаменом оставляем все вещи в гардеробе, проходим регистрацию и строгий досмотр. С собой на экзамен можно пронести только черную гелевую ручку и паспорт. В аудитории каждому свое место. Наблюдатели открывают пакет с бланками, а задания печатают прямо в кабинете. Все фиксирует камера видеонаблюдения. Переживает даже министр образования региона.

Настоящий госэкзамен по русскому языку длится 3,5 часа и состоит из 24 вопросов и 25 задания - сочинения. ЕГЭ для родителей прошел в щадящем режиме - сочинение они не писали.

- Интересно. Я практически все успел.

- Мне совсем легким не показалось. Были задания, которые в тупик ставили.

Пока родители обсуждают пережитое, в штабе сканируют работы и отправляют в региональный центр обработки информации. Но сначала документы попадают к верификаторам - специалисты помогают компьютеру правильно "считать" ответы с бланка.

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области: Мы хотели показать, что не так страшно сдавать ЕГЭ, что это все в режиме таком ежегодном проходит, что дети к этому готовы, и волнение, наверное, больше у родителей. Ничего страшного в этом нет. Школьная программа и больше ничего.

Людмила Горбунова, профессор кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ: Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно хорошо знать предмет. И родители должны сделать все, чтобы ребенок хорошо знал предмет. И, конечно, это сделать с помощью репетитора за два месяца, я считаю, невозможно.

Среди участников акции сегодня не оказалось ни одного двоечника. Большинство сдали ЕГЭ на 4 и 5. Настоящие госэкзамены в этом году напишут более 14 тысяч человек. Родители некоторых из них теперь точно знают: миссия выполнима.