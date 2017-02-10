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Автор:
Яна Романова

Дневники для пятерок получили школьники-отличники Приангарья

Опубликовано: 10.02.2017 17:07

Изображение В регионе подвели итоги проекта "Губернаторский дневник". Акция стартовала в октябре прошлого года. А сегодня 40 победителей беседовали с главой Приангарья Сергеем Левченко.

Наташа Малкова приехала из Хомутова, она в силу здоровья на домашнем обучении. Губернатор ответил на вопросы школьников, рассказал о своих детских годах, увлечениях, мечтах, после вручил им специально изданные дневники со своей подписью и пожеланием. "Сегодня вы принесли свои пятерки, чтобы сложить их в один большой портфель. Мы смело можем назвать его "Будущее Иркутской области". Потому что каждая ваша пятерка - это вклад в будущие наши заводы, дороги, дома и улицы, институты и школы", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Для повышения интереса к истории Великой Отечественной войны ко Дню Победы в регионе планируют провести конкурс для школьников. Наградой для победителей станут поездка в город-герой Брест в Белоруссии и экскурсия в Брестскую крепость.

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