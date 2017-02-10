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Автор:
Виктория Малая

Аэропорт Иркутска нарушил антимонопольное законодательство

Опубликовано: 10.02.2017 17:01

Изображение К такому заключению пришли специалисты ФАС. Летом прошлого года компания значительно повысила арендную плату предпринимателям, некоторым в два раза. Причем торговым организациям сообщили о росте цен за пять дней. Арендаторы назвали ставки грабительскими и обратились в ФАС. Слушания дела начались осенью, за это время три предпринимателя уже свернули бизнес. И сегодня федеральная антимонопольная служба вынесла свое решение по этому делу.

Александр Кулиш, заместитель управления ФАС по Иркутской области: Мы полагаем, что все-таки он занимает доминирующее положение на рынке объектов аренды недвижимости в здании аэровокзала международные и внутренние воздушные линии. И установили в материалах делах, что повышение ставок арендной платы было не обосновано какими-то объективными причинами.

Любовь Миргаловская, индивидуальный предприниматель: Мы боремся за то, что арендные ставки были справедливыми. Справедливыми для нашего города. Чтобы дали нам возможность работать, а нашим пассажирам, которые не только иркутяне, среди которых много гостей города, чтобы они могли за адекватные цены покупать то, что для них предлагают.

Иркутский аэропорт обяжут отозвать заявление о повышении цен и сделать ставки приемлемыми для арендаторов. Акционерному обществу грозит штраф до 15% от выручки 2015 года. А это миллионы рублей.

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