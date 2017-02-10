Автор: Яна Романова

Обновление стены памяти у мемориала "Вечный огонь Славы" завершают

Опубликовано: 10.02.2017 16:58

Во время реставрации дополнили список героев Советского Союза, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Открыли стену в Иркутске 8 мая 1975 года к 30-летию Победы. Тогда в список занесли 40 фамилий. Сейчас их 134. Это Герои Советского Союза, один Герой России, есть среди них полные кавалеры Ордена Славы.

По словам рабочих, при монтаже каждой буквы - а их около 7 тысяч - использовали самые современные технологии. Клей, например, разработка новосибирских ученых. Шрифт тоже выбран особый. Специалисты до начала реконструкции даже посетили Мамаев Курган в Волгограде, чтобы перенять опыт. "Главное - это очень высокая ответственность, она даже какая-то двойная. За то, что ты делаешь, очень переживаешь, чтобы стояло долго, для этого все материалы подбирались лучшие и с лучшими характеристиками", - сказал Александр Крокошев, технический директор субподрядчика.

Первоначально было три гранитные памятные плиты, сейчас их пять. Историки не исключают, что и эта работа будет продолжена. Ведь достоверно неизвестно, сколько наших земляков-солдат погибло в годы Великой Отечественной войны. Официально стену памяти откроют 22 февраля ко Дню защитника Отечества. Весной рядом с этим местом проведут благоустройство.

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