Автор: Анастасия Байдракова

Форум предпринимателей прошел в областной прокуратуре

Опубликовано: 10.02.2017 16:52

Нужно ли контролировать бизнесменов? Вопрос не такой простой, как может показаться. С одной стороны, проверки защищают права потребителей. Инстанции следят, чтобы соблюдались санитарные, пожарные, экологические и другие нормы. С другой стороны, постоянные визиты контролеров не дают предпринимателям вздохнуть. Многие нормативы действуют еще с советских времен.

Чашка ароматного чая и торт по домашнему рецепту. Свое кондитерское бюро Оксана Паздникова открыла летом 2015-го. А через полгода внезапно пришли ревизоры. Внеплановая проверка Роспотребнадзора. Как пояснили контролеры, по жалобе потребителя. Нарушение нашли сразу. На ценниках не было информации: состав, энергетическая ценность продукта, количество белков, жиров и углеводов. "Слава Богу, еще я стояла за стойкой, я совершенно не была готова к этому разговору, и вообще что ответить. И, соответственно, на все, что они говорили, я соглашалась. Потому что ну это же орган. Наверное, я что-то недоглядела, и, наверное, они правы", - говорит Оксана Паздникова, предприниматель.

Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей. Хотя, поясняет Оксана, вся информация в момент проверки была, просто не на витрине. "Вы можете посмотреть и составы, и энергетическую ценность - жиры, белки, углеводы, сроки годности тортов. Она у меня, эта информация, вся была при проверке, только вот в отдельном, не в папке конкретно, а лежала", - сказала Оксана Паздникова.

При этом никто не пишет калории на ценниках с пирожками. Тогда почему всех не штрафуют? Рассудила Оксана и обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Женщине удалось в двух судебных инстанциях доказать: ее кафетерий не попадает под действие регламента. Но это заняло почти год. Хождение по кабинетам, нервы и силы.

Бизнес не защищен. Такую позицию предприниматели сегодня озвучили на форуме в прокуратуре Иркутской области. Обсудить проблему собрались все заинтересованные стороны. Присутствовали бизнес-омбудсмены из шести регионов. Общая позиция: жалобу может написать кто угодно, конкурент или просто недоброжелатель. А нарушение найти просто, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Алексей Москаленко. "Конечно, все нарушают. Я больше скажу, не могут не нарушать, потому что невозможно выполнить все требования, которые существуют, просто физически невозможно выполнить. Их прочитать за год невозможно, что есть. Там же не только ваше ведомство, а этих ведомств более 50, которые проверяют бизнес", - отметил Алексей Москаленко.

Позиция Роспотребнадзора тоже понятна: потребителей надо защищать. А за тем, чтобы бизнес, как говорится, не "кошмарили", следит прокуратура. И здесь важно найти тот самый баланс.

Алексей Пережогин, руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области: Мы до 1 ноября должны предоставить полный реестр тех объектов, которые попадут под плановые проверки. Прокуратура внимательно смотрит, все ли критерии были соблюдены.

Андрей Некрасов, заместитель прокурора Иркутской области: Много обсуждается вопросов о чрезмерном контроле со стороны надзорных органов, с другой стороны, мы, наверное, с вами только что пережили ситуацию, связанную с так называемым "Боярышником".

Кстати, одно из предложений форума сосредоточить внимание проверяющих именно на нелегальном бизнесе, а добросовестных предпринимателей по возможности оставить в покое, чтобы малый бизнес в России не оставался в вечно зачаточном состоянии.