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Автор:
Клим Куликов

"Байкал-Энергия" - "Динамо-Казань" – 3:2 в пользу иркутян

Опубликовано: 10.02.2017 15:12

Изображение Иркутская "Байкал-Энергия" провела первую игру после чемпионата мира. В Казани "бело-синие" встречались с местным "Динамо". О том, как прошла игра, расскажем далее.

Встреча с аутсайдером первой группы должна была показать, с пользой ли "Байкал-Энергия" провела перерыв на чемпионат мира. Конечно, иркутяне начали первым номером и на первых минутах провели несколько хороших атак. Но не хватало точности. С игры не получилось, потому первая серьезная ошибка казанцев в обороне привела к 12-метровому. Евгений Иванушкин был точен. После перерыва Иванушкин забивает девятый мяч за три игры в составе "бело-синих" - 2:0. "Интересный хоккей. Очень приятно играть с серебряным призером чемпионата России. Обоюдно острая при этом. Немного голов. Хотелось выиграть и той команде, и нашей", - прокомментировал Максим Блем, игрок ХК "Динамо-Казань".

Капитан "Динамо", отдавший почти всю свою карьеру иркутской команде, Максим Блем мотивировал хозяев как мог. После 75-й минуты, когда Максим Гавриленко сделал счет 3:0, казанцы почувствовали, что у иркутян сдают силы, и в последней 10-минутке Геннадий Бочкарев делает дубль. Тем самым обеспечивает нервную концовку. Но "Динамо" не хватило времени. 3:2 - победа "Байкал-Энергии". "Видно, игровой тонус был у нас потерян. Отсюда то хладнокровие, где надо завершать атаки. Вот этого сегодня нам не хватило", - сказал Евгений Ерахтин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Другие результаты игрового дня. Неожиданным можно назвать результат в Ульяновске, где "Волга" играла с "Енисеем". На вторую строчку вышел после победы в Архангельске "Уральский Трубник". В остальных матчах без сенсаций.

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