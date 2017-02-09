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Автор:
Анастасия Байдракова

Масштабное обновление ждет иркутские дворы

Опубликовано: 09.02.2017 18:27

Изображение Об этом рассказал мэр областного центра Дмитрий Бердников на встрече с жителями Правобережного округа. Если в прошлом году особое внимание в Иркутске уделяли паркам и скверам, то в 2017 программу благоустройства посвятят территориям возле домов.

Например, обновят площадки. Где-то поставят новые качели, где-то отремонтируют или заменят существующие элементы. Глава Иркутска подчеркнул: любое изменение, прежде всего, будут обсуждать с жителями. "47 площадок, благоустроенных в прошлом году, - это не предел, у нас почти 100 проектов сегодня готовы по городу, и в 2017 году, я думаю, мы не должны снижать темп, продолжать в этом направлении работать. Единственное, мы, наверное, чуть больше акцента должны сделать теперь уже не на детские площадки, а на спортивные", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В 2016 году в Правобережном округе обустроили 27 новых зон отдыха - больше, чем в других районах города. Кроме того, благодаря обращениям неравнодушных жителей власти отремонтировали лестницы на бульваре Гагарина, а также спортивные корты на 5-й Армии и в Топкинском.

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