Автор: Альфия Еремеева

Ледовая дорога в Мамско-Чуйском районе стала опасной для движения

Опубликовано: 09.02.2017 18:11

Проезд закрыт, впереди открытая вода. Ледовая дорога в Мамско-Чуйском районе стала опасной для движения. Эти кадры выложили в социальные сети очевидцы. Теперь попасть из районного центра в поселок Витимский можно только пешим путем.

Населенные пункты связывает дорога, которая проходит по реке. На неустойчивость переправы повлияли погодные условия, объяснили местные власти. Осенью, когда начался ледостав, осадков было недостаточно. "Витим был осевший. Сейчас Витим пошел по верху. Я думаю, завтра уже откроется дорога основная через Луговку, Колотовку. Попадать можно будет, но путь длиннее будет. Это примерно 100 км, а здесь 24 км. Это критично", - говорит Александр Сергей, мэр Мамско-Чуйского района.

Ледовый путь в поселок Витимский сейчас восстанавливают специалисты. Они наращивают лед в опасных местах, чтобы по трассе смогли пройти не только легковые, но и грузовые машины. Планируется, что дорогу откроют в понедельник.

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