Автор: Анастасия Байдракова

Наехал на женщину с ребенком, довез до больницы и скрылся

Опубликовано: 09.02.2017 17:26

В Ангарске полицейские задержали водителя, который сбил на переходе женщину с ребенком на руках. Она двигалась на зеленый, автомобилист поворачивал на сигнал дополнительной секции и по правилам должен был уступить дорогу. Однако не сделал этого.

После наезда женщина уронила маленькую дочь, ребенок получил ушиб. Виновник довез пострадавших до детской больницы и скрылся. Хотя женщина предупреждала, что будет обращаться в полицию. Стражам порядка водитель пояснил, что "удара не было, был толчок".

- Дорожно-транспортного происшествия не было.

- А что было? Наезд на женщину с ребенком?

- Нет, просто женщина поскользнулась рядом с машиной, когда я посигналил, и все. Я не оправдываюсь, ничего. Я знаю, за что, как и почему. Просто я не думал, что так будет. Единственное, говорю, незнание УК не освобождает меня от ответственности.

За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав. Только с начала года подобных случаев в Приангарье было больше 20. Полиция напоминает: даже если водитель принял решение доставить пострадавшего в больницу, он обязан вернуться на место, заявить о произошедшем в полицию и дождаться приезда сотрудников.

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