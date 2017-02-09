Автор: Марина Беклемишева

Художественный музей готовится к 200-летию Ивана Айвазовского

Опубликовано: 09.02.2017 17:17

200-летие Ивана Айвазовского отметят в России в этом году. Иркутян тоже пригласят на юбилей великого мариниста. В художественном музее хранится 10 работ всемирно признанного мастера. Сейчас картины Айвазовского готовят ко встрече со зрителями. Художники-реставраторы возвращают к жизни легендарные полотна.

"Венеция в тумане" - легендарный город, изображенный не в привычной роскошной красоте, а в раннем спокойствии зарождающегося дня. Узнать жемчужину Адриатики можно лишь по дворцу дожей и очертаниям собора сан Марко. Эту картину Иван Айвазовский написал в так называемой лессировочной технике, передав тончайшие цветовые нюансы полупрозрачной краской, нанесенной на холст десятками слоев. Над полотном уже больше полувека трудятся реставраторы. Сначала столичные, затем, когда произведение признали не транспортабельным в 90-х, за его спасение взялась иркутский мастер Галина Муравьёва. Причина хрупкости полотна в двухслойном грунте картины. "Этот верхний слой с красочным слоем хорошо держится, но вот между слоями этими, от первого нижнего слоя все отходит. Знаете, это когда просто отстает, вот кусочки красочного слоя, и они прямо с грунтом отваливаются. И там виден холстик", - поясняет Галина Муравьёва, художник-реставратор Иркутского областного художественного музея.

Правда, сейчас этих повреждений уже не видно. Работа реставратора длительная, трудоемкая и почти незаметная, как туман над Венецией, подобна чуду возрождения. Впервые с 1949 года картина готова вновь предстать перед зрителями.

Эту картину приобрел иркутянин Александр Сибиряков на выставке в Санкт-Петербурге, а в 1877 году подарил ее иркутской мужской гимназии вместе с морским пейзажем Айвазовского. Всего Иркутский художественный музей хранит 10 произведений великого художника: 5 живописных и 5 графических работ. "В марте этого года к 200-летию со дня рождения великого мариниста впервые за 45 лет будут показаны все произведения Айвазовского", - сказала Анна Потапова, научный сотрудник Иркутского областного художественного музея.

На юбилейной выставке также представят произведения наставника Айвазовского Максима Воробьева и картины учеников великого воспевателя моря.