Автор: Яна Романова

В Иркутске провели первое заседание межконфессионального совета

Опубликовано: 09.02.2017 17:08

Диалог религии и власти: в Иркутске провели первое заседание межконфессионального совета при Законодательном собрании региона. Решение о его создании приняли в октябре прошлого года, до 2012 года он уже работал в области.

Сегодня депутаты Приангарья, представители конфессий обсудили организационные вопросы, поделились планами на будущее. Совет, как и прежде, будет поднимать вопросы духовных ценностей, нравственности, на площадке смогут говорить на острые темы в обществе, молодежной среде. В ближайшее время важно выработать идеи и предложения по этим важным направлениям, отметил Сергей Брилка. "В нашей с вами годовой работе есть много важных тем: наркомания, алкоголизм. Сегодня мы говорим о философии, и здесь прозвучало, что нам нужно готовить специалистов, которые будут помогать нам", - сказал Сергей Брилка, спикер Законодательного собрания Иркутской области.

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