Автор: Яна Романова

Приангарье в этом году отметит 80-летие

Опубликовано: 09.02.2017 17:05

На каждое бревно - чип, а Братску - фармацевтический завод. Юбилейный год для Иркутской области будет насыщенным для всех районов региона. Строительство, ремонт, новые пилотные для России направления. Какие планы у Приангарья на пороге 80-летия?

Особое место в этом году развитию промышленности. Положительных сдвигов ждут на площадках Усолья-Сибирского, Братска - там осенью запустят фармацевтический завод, в Усть-Илимске займутся глубокой переработкой древесины. В лесном комплексе также стартует пилотный проект. На каждое бревно поставят по специальному чипу. "Вчера в Москве у министра Сергея Донского мы окончательно утвердили этапы работы по чипированию леса. У нас, в Иркутской области, на официальной основе работает 1000 лесовозов, каждому водителю будет выдана пластиковая карта, туда будет занесена информация, где этот лес взят, куда везется и на каких основаниях", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В Бодайбинском районе все ставки сделают на золотодобычу, в 2017-м начинают разработку крупнейшего российского месторождения Сухой Лог. Продолжат в этом году строить социальные объекты. В регионе возведут рекордное количество физкультурных комплексов - их будет семь. За три года по плану построить 24 новых здания для спорта. "Ставлю задачу начать поэтапную индексацию заработной платы работников бюджетных учреждений, и такое поручение было дано экономическому блоку правительства, это касается и связанных с этим повышений зарплат в связи с указами президента, которые будут выполнены в полном объеме и в сроки установленные", - сказал Сергей Левченко.

И о культуре. Этот год для Иркутской области юбилейный, предстоит встретить 80-й день рождения. Есть у региона и земляки-ровесники. В марте в Иркутске откроют музей Валентина Распутин. А Александру Вампилову посвятят выставки и спектакли.