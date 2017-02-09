виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-16
Пт
утро
-14/-16
Пт
день
-7/-9
Пт
вечер
-11/-13

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.5129
Евро/Рубль:
  63.4467

По данным ЦБР (2017.02.09)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 09.02.2017 (70.07)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Приангарье в этом году отметит 80-летие

Опубликовано: 09.02.2017 17:05

Изображение На каждое бревно - чип, а Братску - фармацевтический завод. Юбилейный год для Иркутской области будет насыщенным для всех районов региона. Строительство, ремонт, новые пилотные для России направления. Какие планы у Приангарья на пороге 80-летия?

Особое место в этом году развитию промышленности. Положительных сдвигов ждут на площадках Усолья-Сибирского, Братска - там осенью запустят фармацевтический завод, в Усть-Илимске займутся глубокой переработкой древесины. В лесном комплексе также стартует пилотный проект. На каждое бревно поставят по специальному чипу. "Вчера в Москве у министра Сергея Донского мы окончательно утвердили этапы работы по чипированию леса. У нас, в Иркутской области, на официальной основе работает 1000 лесовозов, каждому водителю будет выдана пластиковая карта, туда будет занесена информация, где этот лес взят, куда везется и на каких основаниях", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В Бодайбинском районе все ставки сделают на золотодобычу, в 2017-м начинают разработку крупнейшего российского месторождения Сухой Лог. Продолжат в этом году строить социальные объекты. В регионе возведут рекордное количество физкультурных комплексов - их будет семь. За три года по плану построить 24 новых здания для спорта. "Ставлю задачу начать поэтапную индексацию заработной платы работников бюджетных учреждений, и такое поручение было дано экономическому блоку правительства, это касается и связанных с этим повышений зарплат в связи с указами президента, которые будут выполнены в полном объеме и в сроки установленные", - сказал Сергей Левченко.

И о культуре. Этот год для Иркутской области юбилейный, предстоит встретить 80-й день рождения. Есть у региона и земляки-ровесники. В марте в Иркутске откроют музей Валентина Распутин. А Александру Вампилову посвятят выставки и спектакли.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5009200572968 Sec.