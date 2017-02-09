Автор: Виктория Малая

Новые правила регистрации недвижимости вступили в силу

Опубликовано: 09.02.2017 16:58

Оформить в собственность квартиру в любом городе России теперь можно, не выезжая из Иркутска. Новые правила регистрации вступили в силу в этом году. Нужно только принести необходимые документы в офисы Росреестра или многофункциональный центр, а также отправить их в электронном виде. Заявление на удаленную регистрацию прав принимают в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Слюдянке и Нижнеудинске.

"Приходилось по прежней практике брать отпуск, брать билеты, ехать по месту нахождения объекта недвижимости и там подавать документы. Либо кому-то выдавать доверенность. Теперь такой необходимости нет. Можно по месту жительства обращаться на регистрацию и кадастровый учет", - сказал Михаил Желяев, начальник отдела организации мониторинга и контроля управления Росреестра по Иркутской области.

Сроки оформления собственности не зависят от того, как было подано заявление. В среднем собственность на квартиру регистрируют в течение семи дней.

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