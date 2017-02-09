Автор: Николай Бессонов

Гомеопатию в Российской академии наук объявили лженаукой

Опубликовано: 09.02.2017 16:53

Академики посоветовали Минздраву изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, а также защитить граждан от якобы недостоверной рекламы таких препаратов. Почему наука науке рознь и какие таблетки действительно помогают?

Многодетная мама Светлана Матиенко давно утратила доверие к аптечным лекарствам. Вместо них под рукой всегда баночки с белыми гранулами. На вид пилюли невзрачные, но, как утверждает сама Светлана, очень эффективные. "Самое главное, я считаю, дети стали реже болеть. То есть они ходят в садик, конечно, они приносят болячки разные вирусные. Сократилось время болезни, то есть раньше, если начинался какой-то бронхит, кашель, он мог затянуться на несколько месяцев даже, да, такое бывало. Конечно, они стали выздоравливать быстрее", - говорит Светлана Матиенко.

Теперь гомеопатическими препаратами лечится вся семья Светланы. Женщина утверждает: выходит дешевле. Недавний доклад Российской академии наук, по ее мнению, не что иное как черный пиар.

С мнением иркутянки согласен и врач-гомеопат со стажем Андрей Потапов. Он сам пришел в эту сферу в поисках лекарства для собственного ребенка. В итоге сын выздоровел, а врач-педиатр открыл свою гомеопатическую клинику. Меморандум комиссии по лженауке мужчина воспринял эмоционально. "С большим удивлением. Потому что это исходит от такого уважаемого учреждения, как академия наук, то тогда вопрос к компетенции этого совета. Все примерно одно и то же говорят, что это кому-то надо", - заявляет Андрей Потапов, директор гомеопатического центра.

Причина спора – публикация, в которой ученые РАН утверждают: действие гомеопатических лекарств противоречит законам физики и химии. К тому же нет достоверных данных об эффективности таких препаратов. Врачи-негомеопаты не столь категоричны. Они утверждают: в любом случае, чем лечиться, должен выбирать сам пациент. "Задача врача объяснить им конкретно, какие препараты они должны применять, и объяснить им пользу, вред тех или иных препаратов. То есть врач должен разъяснить, а на самом деле, что принимать, решает сам пациент. Гомеопатические препараты не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств", - сказала Мария Федосеева, зам. главврача ИОКБ по клинико-экспертной работе.

Тем не менее, на фоне информационного бума покупать меньше гомеопатических лекарств в аптеках не стали.

В федеральном Минздраве пока взяли паузу и не спешат соглашаться с мнением ученых. В большинстве стран мира гомеопатию уже давно оставили в покое, а в Индии она и вовсе лежит в основе системы здравоохранения. В России будущее этого метода лечения пока туманно, но не стоит забывать, когда-то и генетику у нас объявляли лженаукой.