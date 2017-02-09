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Автор:
Анастасия Байдракова

Мэра Тайшетского района Александра Величко задержали

Опубликовано: 09.02.2017 14:25

Изображение Сегодня сразу после утренней планерки в кабинет вошли около 10 человек в погонах. Это были сотрудники полиции, ФСБ и следственного комитета. Сообщает информационное агентство "Тайшет24".

Как пояснили следователи, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Предварительно установлено: Александр Величко в 2013 году незаконно завладел муниципальным имуществом. В тот момент он еще не был мэром района. "Бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на объекты недвижимости – артезианские скважины - без осуществления их фактического строительства на территории города Тайшета Иркутской области, чем причинил ущерб в особо крупном размере", - сообщила Карина Головачева, старший помощник руководителя службы по связям с общественностью СУ СК РФ по Иркутской области.

Артезианские скважины, которые фигурируют в деле, построили в 2005 году на бюджетные деньги. Сейчас следователи устанавливают, кто еще причастен к мошенничеству и как муниципальное имущество перешло в частные руки. Мэром Тайшетского района Александра Величко избрали в 2016 году.



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