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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 09.02.2017 14:19

Изображение В российской суперлиге по хоккею с мячом возобновляется регулярный чемпионат, крупные соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Байкальске. Подробности в спортобзоре.

Иркутская "Байкал-Энергия" сегодня проведет первую встречу после перерыва, связанного с чемпионатом. В Казани "бело-синие" сыграют с "Динамо". Свой последний матч хозяева проводили в Красноярске, где разгромно проиграли "Енисею" - 9:1, а иркутяне дома встречались с архангельским "Водником" и победили - 4:2. Игра "Динамо-Казань" - "Байкал-Энергия" пройдет 9 февраля в полночь по иркутскому времени.

Чемпионат и первенство Иркутской области по горнолыжному спорту пройдут в Байкальске. Участие в соревнованиях примут более 130 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Байкальска, Саянска, Братска, Железногорска-Илимского, а также Олхи. Лучшего будут выявлять в четырех возрастных категориях: мужчины и женщины 18 лет и старше, юноши и девушки 15-16 лет, мальчики и девочки. Всего будет разыграно 24 комплекта медалей.

Сильнейшие боксеры Приангарья примут участие в турнире памяти Бориса Кандера. Специально для участия в Иркутск приедет ангарчанин, член сборной команды России по боксу Денис Шевчук и иркутянин, член молодежной сборной страны Егор Шапочанский. Турнир памяти победителя Кубка Европы Бориса Кандера является традиционным и в этом году пройдет в 15 раз. Начало соревнований 15 февраля в 15.00 во дворце спорта.

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