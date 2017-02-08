Автор: Виктория Малая

В Шелехове муниципальный детский сад стал не по карману родителям

Опубликовано: 08.02.2017 18:51

Шелеховчане платят за дошкольное образование больше всех в Иркутской области. Цена резко выросла еще летом, сразу на несколько сотен рублей. Об особенностях финансовой политики детских садов – в нашем материале.

Дорогое детство. Детсадовец в семье - большая статья расходов для родителей. В Шелехове. Здесь месяц пребывания малыша в дошкольном учреждении обходится примерно в две тысячи семьсот рублей. В Иркутске родители платят почти на тысячу меньше. А если в семье из города металлургов два, а то и три малыша из кармана родителей каждый месяц исчезает довольно внушительная сумма. Некоторые решают проблему кардинально. "Положение финансовое, скажем так, у всех разное. Я, например, знаю, что есть у нас жители такие в городе, которые не водят детей в детский сад только потому, что платить нечем. Чтобы не плодить долгов, у кого есть возможность, дети сидят дома", - говорит Анна Валеева, мама детсадовца.

Почему именно на них пал такой груз родительской платы? Эти вопросы сегодня задавали на специальном собрании. Чиновники объясняют: теперь каждое муниципальное образование само вправе устанавливать размер оплаты. Такие полномочия дал закон "Об образовании", принятый еще 4 года назад. Бюджет в городе металлургов небольшой, с поднятием оплаты терпели до последнего. Но чуда не случилось.

Как найти выход из ситуации и понизить хотя бы какой-то категории семей оплату за детский сад, теперь будет разбираться специальная рабочая группа. Сегодня решили: без такого контролирующего органа не обойтись. В него войдут иницитиативные родители и люди, которые работают в сфере дошкольного образования, чтобы понять, чем ситуация в других муниципалитетах так принципиально отличается от Шелехова.